Trump non dissotterra l' ascia di guerra | la decisione di non fornire i missili Tomahawk a Kiev avvicina alla pace con Mosca

Trump ha saggiamente deciso che l'ascia di guerra rimanga ancora sottoterra e non sembra intenzionato a toccarla, con buona pace di Zelensky e di tutti i suoi alleati europei che quotidianamente sembrano dare l'impressione di non voler capire che è giunto il momento di cominciare ad usare le parole. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

