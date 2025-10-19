Trump mette Zelensky alle strette | Cedi il Donetsk a Mosca o Putin distruggerà l’Ucraina

Il presidente ucraino ha dichiarato di essere pronto a volare a Budapest per prendere parte al colloquio tra i presidenti di Usa e Russia. "Se vogliamo davvero una pace giusta e duratura, abbiamo bisogno di entrambe le parti in questa tragedia", ha rimarcato, aggiungendo che non sarà possibile giungere ad un accordo senza un negoziato diretto. 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Trump mette Zelensky alle strette: “Cedi il Donetsk a Mosca o Putin distruggerà l’Ucraina”

Altri contenuti sullo stesso argomento

Hamas impedisce la seconda fase dell'accordo. Il piano in 20 punti di Trump divide Israele e mette alla prova il fragile equilibrio tra i nuovi partner arabi. Prospettive contro lo stallo - Sharon Nizza https://www.ilfoglio.it/esteri/2025/10/18/news/hamas-impedisce- - facebook.com Vai su Facebook

Trump mette su un aereo cento migranti iraniani, grazie alla cooperazione tra Stati Uniti e Repubblica islamica - X Vai su X

Trump a Zelensky: "Abbiamo finito". E lo Zar pretende l’intero Donetsk - L’incontro tra Donald Trump e Volodymyr Zelensky alla Casa Bianca è stato «teso», e il presidente americano è stato «duro» nel dire chiaramente al leader ucraino che non è intenzionato a fornirgli, al ... Riporta msn.com

Incontro Trump Zelensky, com’è andato e che cosa hanno detto i leader di Usa e Ucraina - Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump e il suo omologo Volodymyr Zelensky si sono incontrati oggi alla Casa Bianca, nel tentativo di trovare un punto d’accordo per arrivare alla fine della ... Secondo tg24.sky.it

Come Zelensky ha portato Trump dalla sua parte, per ora - Il primo incontro tra il presidente degli Stati Uniti Donald Trump e quello dell’Ucraina Volodymyr Zelensky, a febbraio alla Casa Bianca, andò malissimo: Trump provocò Zelensky, ne criticò ... Secondo ilpost.it