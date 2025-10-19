Trump mette Zelensky alle strette | Cedi il Donetsk a Mosca o Putin distruggerà l’Ucraina

Il presidente ucraino ha dichiarato di essere pronto a volare a Budapest per prendere parte al colloquio tra i presidenti di Usa e Russia. "Se vogliamo davvero una pace giusta e duratura, abbiamo bisogno di entrambe le parti in questa tragedia", ha rimarcato, aggiungendo che non sarà possibile giungere ad un accordo senza un negoziato diretto. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

