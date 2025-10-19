Trump lo Zar Putin e la rivincita di Orban L' Europa col ditino alzato finisce ko

In un'Europa divisa e presuntuosa, Viktor Orbán si prende una rivincita che arriva come una mazzata (politica) in fronte ai suoi critici irriducibili (sinistra italiana compresa). Per anni il premier ungherese è stato trattato come un corpo estraneo dalle capitali europee. Bruxelles lo ha bollato come populista autoritario, Berlino e Parigi lo hanno tenuto ai margini, e nel Partito Popolare Europeo la tensione è arrivata al punto di rottura. Dopo l'autosospensione di Fidesz nel 2019 e mesi di scontri, Orbán ha scelto di lasciare il gruppo nel 2021, accusando i popolari di essersi piegati alla sinistra. 🔗 Leggi su Iltempo.it

