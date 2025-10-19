Trump lancia l’allarme altissima tensione | Attacco imminente si rischia una strage
“Attacco imminente, si rischia una strage”. Trump lancia l’allarme, altissima tensione – Gli Stati Uniti hanno inviato un avvertimento chiaro e deciso: un attacco imminente di Hamas contro i civili di Gaza rappresenterebbe una grave violazione dell’attuale cessate il fuoco, faticosamente raggiunto grazie alla mediazione internazionale. Secondo quanto riferito dal Dipartimento di Stato americano, le autorità di Washington hanno allertato i Paesi garanti dell’accordo che Hamas starebbe pianificando un’azione militare nella Striscia, descrivendola come “una minaccia diretta ai progressi ottenuti”. 🔗 Leggi su Tvzap.it
Contenuti che potrebbero interessarti
Il richiamo del sindaco: “Rispettiamo le regole”. Poi il rifiuto di Cioppi, e la Lega ritira Trump. FI lancia i gestori di Wow - facebook.com Vai su Facebook
Trump a cena Casa Bianca lancia anche il progetto per un arco di trionfo - X Vai su X