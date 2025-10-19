“Attacco imminente, si rischia una strage”. Trump lancia l’allarme, altissima tensione – Gli Stati Uniti hanno inviato un avvertimento chiaro e deciso: un attacco imminente di Hamas contro i civili di Gaza rappresenterebbe una grave violazione dell’attuale cessate il fuoco, faticosamente raggiunto grazie alla mediazione internazionale. Secondo quanto riferito dal Dipartimento di Stato americano, le autorità di Washington hanno allertato i Paesi garanti dell’accordo che Hamas starebbe pianificando un’azione militare nella Striscia, descrivendola come “una minaccia diretta ai progressi ottenuti”. 🔗 Leggi su Tvzap.it

© Tvzap.it - Trump lancia l’allarme, altissima tensione: “Attacco imminente, si rischia una strage”