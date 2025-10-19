Trump e Zelensky cosa è successo alla Casa Bianca | schiaffi imprecazioni mappe gettate e clima teso Cedi il Donbass o sarai distrutto

Il tanto atteso incontro tra Volodymyr Zelensky e Donald Trump alla Casa Bianca si è trasformato in uno scontro aspro e teso. Non un dialogo tra alleati, ma una vera e propria resa dei. 🔗 Leggi su Leggo.it © Leggo.it - Trump e Zelensky, cosa è successo alla Casa Bianca: schiaffi, imprecazioni, mappe gettate e clima teso. «Cedi il Donbass o sarai distrutto»

