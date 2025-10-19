Trump avrebbe spinto Zelensky ad accettare le condizioni di Putin | Altrimenti sarai distrutto

Secondo quanto riportato dal Financial Times, durante il recente incontro alla Casa Bianca tra Donald Trump e Volodymyr Zelensky il presidente degli Stati Uniti avrebbe esortato il leader ucraino ad accettare le condizioni poste da Vladimir Putin per porre fine alla guerra. Il quotidiano riferisce che il colloquio tra i due si sarebbe trasformato più volte in una “lite furibonda”. Trump, stando alle fonti citate, avrebbe gettato via le mappe della linea del fronte ucraino, insistendo perché Zelensky cedesse l’intero Donbass alla Russia. Il presidente avrebbe inoltre ribadito i punti principali espressi da Putin nel loro colloquio del giorno precedente, sostenendo che il rifiuto di Kiev avrebbe portato alla “distruzione” dell’Ucraina. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it © Laprimapagina.it - Trump avrebbe spinto Zelensky ad accettare le condizioni di Putin: “Altrimenti sarai distrutto”

