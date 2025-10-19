Trump attacca il presidente della Colombia è un narcos

''Gustavo Petro è un leader del narcotraffico illegale che incoraggia fortemente la produzione massiccia di droga''. E' l'attacco di Donald Trump. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it © Imolaoggi.it - Trump attacca il presidente della Colombia, “è un narcos”

