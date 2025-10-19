Trump attacca il presidente della Colombia | È un narcos non daremo più aiuti

La Cina ha accettato di avviare un nuovo round di colloqui commerciali con gli Stati Uniti "il prima possibile", mentre i leader cercano di evitare un'altra dannosa battaglia sui dazi. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Trump attacca il presidente della Colombia: "È un narcos, non daremo più aiuti"

Trump attacca la vescova di Washington per aver chiesto più compassione verso migranti e LGBTQ+. È evidente che per certi leader parlare di empatia e diritti non è solo scomodo, ma una vera minaccia. Forse dovremmo chiederci: com'è possibile che chi go

Non basta l'articolo celebrativo sul "suo trionfo" a Gaza, Trump attacca: "E' la peggiore foto di tutti i tempi, perché lo fanno?". E la Russia lo sostiene: "Opera di persone malate".

Trump attacca il presidente della Colombia, è un narcos - "Gustavo Petro è un leader del narcotraffico illegale che incoraggia fortemente la produzione massiccia di droga, in grandi e piccole piantagioni, in tutta la Colombia". Scrive ansa.it

"Sei un leader del narcotraffico". Trump accusa il presidente della Colombia - Per Trump, Gustavo Petro è "un leader del narcotraffico illegale" che "incoraggia la produzione massiccia di droga" in tutta la ... Come scrive huffingtonpost.it

Venezuela, Maduro schiera l'esercito al confine con la Colombia. Trump bombarda le navi dei narcos - Il Venezuela ha schierato migliaia di truppe al confine con la Colombia dopo che gli Usa hanno autorizzato la Cia a svolgere operazioni contro il presidente Nicolas Maduro, accusato da Washington di e ... Segnala affaritaliani.it