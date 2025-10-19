Trump attacca il presidente della Colombia | È un narcos non daremo più aiuti

Tgcom24.mediaset.it | 19 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

trump attacca presidente colombiaTrump attacca il presidente della Colombia, è un narcos - "Gustavo Petro è un leader del narcotraffico illegale che incoraggia fortemente la produzione massiccia di droga, in grandi e piccole piantagioni, in tutta la Colombia". Scrive ansa.it

