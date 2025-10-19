Trump attacca il presidente colombiano | È il leader dei narcos

Con un duro attacco pubblicato su Truth, Donald Trump ha definito il presidente colombiano Gustavo Petro «un leader del narcotraffico illegale che incoraggia fortemente la produzione massiccia di droga, in grandi e piccole piantagioni, in tutta la Colombia». Il presidente degli Stati Uniti ha inoltre dichiarato che tutti i fondi e i sussidi economici americani destinati a Bogotá «non saranno più effettuati». Nelle sue parole, Petro non avrebbe fatto nulla per contrastare il traffico di stupefacenti, nonostante gli aiuti ricevuti da Washington, descritti da Trump come «una truffa a lungo termine nei confronti dell’America». 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Trump attacca il presidente colombiano: «È il leader dei narcos»

