Trump a Zelensky | Cedi Donbass a Putin

Servizitelevideo.rai.it | 19 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

19.47 Durante l'incontro alla Casa Bianca tra Donald Trump e Volodymyr Zelensky il presidente Usa avrebbe esortato il leader ucraino ad accettare le condizioni imposte dalla Russia per porre fine alla guerra, avvertendo che Putin aveva dichiarato che avrebbe "distrutto" l' Ucraina se non avesse accettato.Lo rivela Financial Times parlando di un incontro sfociato in "lite furibonda". Trump avrebbe gettato via le mappe della linea del fronte in Ucraina chiedendo a Zelensky di consegnare l'intero Donbass a Putin. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

