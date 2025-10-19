Trump a Zelensky | Accetta le condizioni di Putin o l' Ucraina verrà distrutta Il leader di Kiev | Pronto a essere a Budapest

Il futuro incontro a Budapest tra Donald Trump e Vladimir Putin potrebbe avere un ospite d'eccezione: Volodymyr Zelensky, almeno secondo le volontà del presidente ucraino. Zelensky: "Ai colloqui a Budepast devo esserci anche io"Il leader di Kiev ha detto al capo della Casa Bianca di "essere. 🔗 Leggi su Today.it

