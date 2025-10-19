Trump a Zelensky | Abbiamo finito E lo Zar pretende l’intero Donetsk

L’incontro tra Donald Trump e Volodymyr Zelensky alla Casa Bianca è stato «teso», e il presidente americano è stato «duro» nel dire chiaramente al leader ucraino che non è intenzionato a fornirgli, almeno per ora, i missili Tomahawk per colpire la Russia in profondità. A raccontare il retroscena della visita di Zelensky a Washington, la terza da febbraio, è Axios, le cui fonti hanno riferito di un vertice che «non è stato facile», o addirittura «pessimo». Il presidente ucraino sperava di strappare l’impegno su nuove armi (non solo i Tomahawk), ma si è trovato alle prese con uno stato d’animo del comandante in capo completamente cambiato all’indomani della lunga telefonata con Vladimir Putin. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Trump a Zelensky: "Abbiamo finito". E lo Zar pretende l’intero Donetsk

