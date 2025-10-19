Trump a bordo di un caccia scarica liquami sui manifestanti negli Usa | il video realizzato con l’intelligenza artificiale

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha postato sul suo social Truth un video, realizzato con l’intelligenza artificiale, in cui a bordo di un caccia militare cosparge di un liquido marrone i manifestanti delle iniziative ‘No Kings’. Nel video il tycoon, che indossa una corona, è al timone di un jet con scritto ‘King Trump’. Il caccia sorvola una città, dove per strada è in corso un corteo: l’aereo di Trump ‘bombarda’ i manifestanti con quelli che sembrano liquami. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Trump a bordo di un caccia scarica liquami sui manifestanti negli Usa: il video realizzato con l’intelligenza artificiale

