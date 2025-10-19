Tempo di lettura: < 1 minuto In occasione della “1^ festa dei nonni e degli anziani” organizzata dalle associazioni del territorio unitamente alla parrocchia e all’amministrazione comunale, il Comandante della locale Stazione Carabinieri ha dispensato consigli utili finalizzati alla prevenzione delle truffe agli anziani. Nell’occasione sono anche stati distribuiti a tutti i presenti opuscoli “attenti alle truffe-#possiamoaiutarvi” predisposti dal Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri”. All’evento oltre alle autorità politiche ed ecclesiastiche, hanno partecipato circa 250 persone. L’iniziativa ha riscosso grande successo ed è stata molto apprezzata da tutti i partecipanti. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Truffe agli anziani: sensibilizzazione nel giorno della festa dei nonni