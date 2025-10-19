Truffe agli anziani | sensibilizzazione nel giorno della festa dei nonni

Anteprima24.it | 19 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Tempo di lettura: < 1 minuto In occasione della “1^ festa dei nonni e degli anziani” organizzata dalle associazioni del territorio unitamente alla parrocchia e all’amministrazione comunale, il Comandante della locale Stazione Carabinieri ha dispensato consigli utili finalizzati alla prevenzione delle truffe agli anziani. Nell’occasione sono anche stati distribuiti a tutti i presenti opuscoli “attenti alle truffe-#possiamoaiutarvi” predisposti dal Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri”. All’evento oltre alle autorità politiche ed ecclesiastiche, hanno partecipato circa 250 persone. L’iniziativa ha riscosso grande successo ed è stata molto apprezzata da tutti i partecipanti. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

truffe agli anziani sensibilizzazione nel giorno della festa dei nonni

© Anteprima24.it - Truffe agli anziani: sensibilizzazione nel giorno della festa dei nonni

Leggi anche questi approfondimenti

truffe agli anziani sensibilizzazioneTruffe agli anziani, continua la campagna di sensibilizzazione della Polizia di Stato - Prosegue, nella provincia di Rieti, la campagna di prevenzione contro le truffe agli anziani promossa dalla Polizia di Stato, con eventi organizzati anche con la collaborazione di associazioni di prom ... Riporta rietinvetrina.it

truffe agli anziani sensibilizzazioneL'Arma dei carabinieri scende in campo contro droga, bullismo, violenza di genere e truffe agli anziani - Oggi, sabato 18 ottobre 2025, una dimostrazione di un cane antidroga del Nucleo Carabinieri Cinofili di Orio al Serio ... Si legge su laprovinciacr.it

Truffe agli anziani, al via la seconda edizione del progetto “Io non ci casco” - L’iniziativa è volta a prevenire e contrastare le truffe agli anziani over 65 presenti nel territorio. Come scrive grandangoloagrigento.it

Cerca Video su questo argomento: Truffe Agli Anziani Sensibilizzazione