Truffe agli anziani | l’inganno più vile che colpisce il cuore delle famiglie

C’è un confine che nemmeno la criminalità dovrebbe superare: quello della dignità umana. Eppure, sempre più spesso, truffatori senza scrupoli colpiscono gli anziani, approfittando della loro fiducia, della solitudine e del loro grande cuore. Nonostante campagne informative, opuscoli e avvisi continui, queste odiose truffe continuano a mietere vittime. I malviventi si presentano come tecnici, funzionari comunali o addirittura carabinieri, recitando con freddezza e convincendo chiunque di trovarsi di fronte a persone affidabili. Manipolano i sentimenti più puri: la paura e l’amore verso i propri figli. 🔗 Leggi su Lortica.it © Lortica.it - Truffe agli anziani: l’inganno più vile che colpisce il cuore delle famiglie

