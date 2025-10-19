Trovato un cadavere privo di vestiti vicino al canalone che sfocia nel fiume Naro | il pensiero di tutti corre a Marianna
Macabra scoperta questa mattina in contrada Misita. Nel triangolo fra le vie Farag e San Francesco d'Assisi, dove c'è un torrente-canalone che va a sfociare nel fiume Naro, è stato rinvenuto, in mezzo a un canneto, un cadavere. A ritrovarlo, alcuni cacciatori che erano ordinariamente impegnati in. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
