Trovato un cadavere privo di vestiti nel canalone che sfocia nel fiume Naro | il pensiero di tutti corre a Marianna

Agrigentonotizie.it | 19 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Macabra scoperta questa mattina in contrada Misita. Nel triangolo fra le vie Farag e San Francesco d'Assisi, dove c'è un canalone che va a sfociare nel fiume Naro, è stato rinvenuto un cadavere. A ritrovarlo, alcuni cacciatori che erano ordinariamente impegnati in una battuta venatoria. Subito. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

