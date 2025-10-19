Trovato il corpo senza vita di Marianna Bello dispersa nell'alluvione di Favara da 18 giorni
Trovato dopo 18 giorni il corpo di Marianna Bello, la donna inghiottita da acqua e fango nell'alluvione di Favara ad Agrigento. Il cadavere della 38enne madre di tre figli giaceva in un canale di scolo dove è stato notato da alcuni cacciatori. Il riconoscimento attraverso i tatuaggi. 🔗 Leggi su Fanpage.it
