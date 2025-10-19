Trovato il cadavere di Marianna Bello dopo 18 giorni di ricerche | cos’è successo alla 38enne dispersa nell’alluvione di Favara

Dopo quasi tre settimane di ricerche, il cadavere di una donna scomparsa da Favara è stato ritrovato questa mattina, 19 ottobre, nel mare di contrada Misita, ad Agrigento. Si tratta di Marianna Bello, 38 anni, madre di tre figli, di cui non si avevano più notizie dal primo ottobre, quando era stata travolta dall’alluvione che aveva colpito la città. A segnalare il corpo sono stati alcuni cacciatori impegnati in una battuta di caccia. Il cadavere si trovava nascosto in un canneto, nel punto in cui il fiume Naro sfocia nel mare. Sul posto sono intervenuti le forze dell’ordine già impegnate nelle ricerche, insieme al sindaco di Favara Antonio Palumbo, alla polizia Scientifica, al medico legale e al sostituto procuratore. 🔗 Leggi su Open.online