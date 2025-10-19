Trovato con un chilo di cocaina ad Avellino | domani l' interrogatorio in carcere

AVELLINO – Un chilo di cocaina e mezzo chilo di hashish sono stati sequestrati dagli agenti dell’Antidroga della Squadra Mobile di Avellino all’interno di un’abitazione nel quartiere San Tommaso. La droga, nascosta in un mobile di casa, era destinata alla vendita nel capoluogo durante il fine. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

