Trovato con un chilo di cocaina ad Avellino | domani l' interrogatorio in carcere
AVELLINO – Un chilo di cocaina e mezzo chilo di hashish sono stati sequestrati dagli agenti dell’Antidroga della Squadra Mobile di Avellino all’interno di un’abitazione nel quartiere San Tommaso. La droga, nascosta in un mobile di casa, era destinata alla vendita nel capoluogo durante il fine. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it
Argomenti simili trattati di recente
I carabinieri della stazione di #Licola hanno arrestato un giovane di 19 anni, già noto alle forze dell’ordine, per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. Durante una perquisizione nella sua abitazione, i militari hanno trovato mezzo chilo di hashis Vai su Facebook
#Olbia. L'operazione dei Carabinieri ha portato all'arresto di un 25enne, trovato con oltre un chilo di droga, insieme a esplosivi privi di etichettature di sicurezza - X Vai su X
Avellino, trovato con quasi un chilo di droga: arrestato - I poliziotti della Squadra Mobile della Questura di Avellino hanno tratto in arresto in flagranza un 46enne di Avellino, trovato in possesso di ... Si legge su msn.com
Avellino, preso con un chilo di droga: manette per un 22enne - Traffico di droga ad Avellino, blitz della Squadra Mobile: arrestato 22enne con circa un chilo di cocaina e mezzo chilo di hashish. Segnala msn.com
Avellino, arrestato 46enne con oltre 800 grammi di droga: sequestrati hashish e cocaina - Prosegue l’attività di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti da parte della Polizia di Stato di Avellino. Segnala irpiniaoggi.it