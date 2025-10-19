Trovata morta in strada | è caduta dal settimo piano

Ilrestodelcarlino.it | 19 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Civitanova Marche, 19 ottobre 2025 – Il corpo senza vita di una donna è stato trovato questa mattina a Civitanova. A dare l’allarme, poco dopo le 5, un operatore del Cosmari, Claudio Torelli. Subito sul posto, dietro viale Vittorio Veneto, sono accorsi carabinieri e Croce Verde, ma purtroppo per lei non c'era più nulla da fare. La vittima è una donna cinquantenne  residente in zona che, stando a una prima ricostruzione, sarebbe caduta dal settimo piano del palazzo. Ignari di tutto il marito e il figlio, che dormivano in casa e non si sono accorti di nulla. Per chiarire l'accaduto sono intervenuti anche i carabinieri del Reparto operativo di Macerata, il sostituto procuratore Vincenzo Carusi e il medico legale Antonio Tombolini. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

trovata morta in strada 232 caduta dal settimo piano

© Ilrestodelcarlino.it - Trovata morta in strada: è caduta dal settimo piano

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

trovata morta strada 232Donna trovata morta in strada, giallo a Civitanova: il corpo accanto a delle cassette d'acqua - Una scoperta sconvolgente ha scosso la città di Civitanova nella mattinata di oggi, domenica 19 ottobre. Si legge su msn.com

trovata morta strada 232Donna trovata morta in strada, choc a Civitanova - Una donna di 56 anni &#232; stata trovata morta nella strada privata di una palazzina in viale Vittorio Veneto a Civitanova. Scrive corriereadriatico.it

trovata morta strada 232Donna trovata morta in strada, choc a Civitanova: la scoperta fatta all'alba da un operatore del Cosmari - Una donna &#232; stata trovata morta nella strada privata di una palazzina in viale Vittorio Veneto a Civitanova. Riporta msn.com

Cerca Video su questo argomento: Trovata Morta Strada 232