Trovata morta in strada | è caduta dal settimo piano
Civitanova Marche, 19 ottobre 2025 – Il corpo senza vita di una donna è stato trovato questa mattina a Civitanova. A dare l’allarme, poco dopo le 5, un operatore del Cosmari, Claudio Torelli. Subito sul posto, dietro viale Vittorio Veneto, sono accorsi carabinieri e Croce Verde, ma purtroppo per lei non c'era più nulla da fare. La vittima è una donna cinquantenne residente in zona che, stando a una prima ricostruzione, sarebbe caduta dal settimo piano del palazzo. Ignari di tutto il marito e il figlio, che dormivano in casa e non si sono accorti di nulla. Per chiarire l'accaduto sono intervenuti anche i carabinieri del Reparto operativo di Macerata, il sostituto procuratore Vincenzo Carusi e il medico legale Antonio Tombolini. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Tragedia a Favara: trovata morta Marianna Bello https://qds.it/si-spengono-le-speranze-a-favara-trovato-il-cadavere-di-marianna-bello/… #QDS #QdSNotizie #QdSNews - X Vai su X
TROVATA MORTA DOPO UN ANNO: SILVANA, ORIGINI TARANTINE, DIMENTICATA NEL SUO APPARTAMENTO DI VERCELLI Era originaria di Manduria, in provincia di Taranto, ma viveva da anni a Vercelli, da sola, in un appartamento popolare in piazza - facebook.com Vai su Facebook
Donna trovata morta in strada, giallo a Civitanova: il corpo accanto a delle cassette d'acqua - Una scoperta sconvolgente ha scosso la città di Civitanova nella mattinata di oggi, domenica 19 ottobre. Si legge su msn.com
Donna trovata morta in strada, choc a Civitanova - Una donna di 56 anni è stata trovata morta nella strada privata di una palazzina in viale Vittorio Veneto a Civitanova. Scrive corriereadriatico.it
Donna trovata morta in strada, choc a Civitanova: la scoperta fatta all'alba da un operatore del Cosmari - Una donna è stata trovata morta nella strada privata di una palazzina in viale Vittorio Veneto a Civitanova. Riporta msn.com