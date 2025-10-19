Trovata in mare Marianna Bello dispersa a Favara durante l' alluvione

Notizie.virgilio.it | 19 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Ritrovato in mare il corpo di Marianna Bello, 38 anni, dispersa a Favara nell’alluvione del primo ottobre. La famiglia annuncia un esposto. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it

trovata in mare marianna bello dispersa a favara durante l alluvione

© Notizie.virgilio.it - Trovata in mare Marianna Bello, dispersa a Favara durante l'alluvione

Altri contenuti sullo stesso argomento

Trovato il corpo senza vita di Marianna Bello, dispersa nell’alluvione di Favara da 18 giorni - Trovato dopo 18 giorni il corpo di Marianna Bello, la donna inghiottita da acqua e fango nell'alluvione di Favara ad Agrigento ... Riporta fanpage.it

trovata mare marianna belloFavara, ritrovato il corpo di Marianna Bello: la 38enne dispersa nell’alluvione del 1° ottobre - È di Marianna Bello, 38 anni, madre di tre figli e residente a Favara, il corpo ritrovato questa mattina in un canneto vicino al mare di contrada Misita, ... Secondo sicilianews24.it

trovata mare marianna belloCacciatori trovano il corpo di una donna sulla spiaggia. Potrebbe essere Marianna Bello - Il cadavere è stato trovato nella zona delle Cannelle, in contrada Misita, lungo la costa tra Agrigento e Palma di Montechiaro. Lo riporta rainews.it

Cerca Video su questo argomento: Trovata Mare Marianna Bello