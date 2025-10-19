Trovata in mare Marianna Bello dispersa a Favara durante l' alluvione
Ritrovato in mare il corpo di Marianna Bello, 38 anni, dispersa a Favara nell’alluvione del primo ottobre. La famiglia annuncia un esposto. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it
Trovato il corpo senza vita di Marianna Bello, dispersa nell’alluvione di Favara da 18 giorni - Trovato dopo 18 giorni il corpo di Marianna Bello, la donna inghiottita da acqua e fango nell'alluvione di Favara ad Agrigento ... Riporta fanpage.it
Favara, ritrovato il corpo di Marianna Bello: la 38enne dispersa nell’alluvione del 1° ottobre - È di Marianna Bello, 38 anni, madre di tre figli e residente a Favara, il corpo ritrovato questa mattina in un canneto vicino al mare di contrada Misita, ... Secondo sicilianews24.it
Cacciatori trovano il corpo di una donna sulla spiaggia. Potrebbe essere Marianna Bello - Il cadavere è stato trovato nella zona delle Cannelle, in contrada Misita, lungo la costa tra Agrigento e Palma di Montechiaro. Lo riporta rainews.it