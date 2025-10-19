Troppi immobili abbandonati Idee in Consiglio
Vuoti, abbandonati, decadenti, a volte diroccati. Edifici pubblici e privati sfitti, in alcuni casi ridotti a ruderi. Sono decine, sparsi per tutta Calolziocorte: ci sono ex complessi industriali privati come parte della Sali di Bario, la Torcitura Ghezzi, la Printex, la Maggi, l’ex autostazione dei bus; e ci sono pure numerosi immobili comunali, come l’ex sede del distretto sanitario, l’ex cinema, le ex scuole di Rossino, l’ex asilo e scuola elementare di Sala, l’ex direzione didattica e l’ex mensa del Pascolo. E ancora: l’ex Gamba. Tutti "ex" che non riescono a trovare una nuova destinazione d’uso. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
