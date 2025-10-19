Scandicci, 19 ottobre 2025 – La parrocchia di San Giuliano a Settimo, cuore pulsante della comunità scandiccese, ha accolto con entusiasmo la quarta edizione del Trofeo Madonna dei Fiori, una manifestazione podistica che unisce sport, tradizione e spiritualità. Grazie alla passione e alla determinazione del parroco, lui stesso appassionato podista e sempre in prima linea nell’organizzazione, la gara è cresciuta di anno in anno fino a diventare un appuntamento molto atteso da atleti e famiglie. La partenza e l’arrivo sono avvenuti proprio presso la Pieve di San Giuliano, uno dei luoghi di culto più antichi e significativi del territorio fiorentino. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Trofeo Madonna dei Fiori, le foto della corsa