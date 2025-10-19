Trofeo 5 Frantoi a Valenzatico in tanti alla 46esima edizione
Quarrata (Pistoia), 19 ottobre 2025 – Un’altra pagina di storia sportiva e di passione popolare è stata scritta a Valenzatico, dove si è disputata la 46esima edizione del Trofeo 5 Frantoi, manifestazione podistica che da quasi mezzo secolo celebra non solo la corsa, ma anche l’identità più autentica di questa terra: quella dell’operosità, della dedizione e della cultura dell’olivo. Grazie all’impegno instancabile della ASD Gruppo Podistico La Stanca Valenzatico, con il patrocinio del Comune di Quarrata e sotto l’egida della Uisp Comitato di Pistoia, la gara ha richiamato oltre 400 podisti, un risultato straordinario in una domenica ricca di appuntamenti sportivi. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Leggi anche questi approfondimenti
Trofeo 5 Frantoi, la corsa di Valenzatico alla 46esima edizione http://dlvr.it/TNjJq2 ? #Trofeo5Frantoi - X Vai su X
Questo autunno, l’Espresso Assisi ti accompagna in tre itinerari speciali da Roma verso l’Umbria e la Toscana! Tre edizioni: Frantoi Aperti, Cioccolato, Mercatini di Natale, per attraversare l’Umbria alla scoperta delle tradizioni locali. Dai frantoi in festa ai sapori Vai su Facebook
Trofeo 5 Frantoi a Valenzatico, in tanti alla 46esima edizione - Quarrata (Pistoia), 19 ottobre 2025 – Un’altra pagina di storia sportiva e di passione popolare è stata scritta a Valenzatico, dove si è disputata la 46esima edizione del Trofeo 5 Frantoi, manifestazi ... Segnala lanazione.it
Trofeo 5 Frantoi, la corsa di Valenzatico alla 46esima edizione - Un appuntamento che, nel panorama podistico toscano, rappresenta una vera e propria festa di sport e tradizione ... Secondo msn.com