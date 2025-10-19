Quarrata (Pistoia), 19 ottobre 2025 – Un’altra pagina di storia sportiva e di passione popolare è stata scritta a Valenzatico, dove si è disputata la 46esima edizione del Trofeo 5 Frantoi, manifestazione podistica che da quasi mezzo secolo celebra non solo la corsa, ma anche l’identità più autentica di questa terra: quella dell’operosità, della dedizione e della cultura dell’olivo. Grazie all’impegno instancabile della ASD Gruppo Podistico La Stanca Valenzatico, con il patrocinio del Comune di Quarrata e sotto l’egida della Uisp Comitato di Pistoia, la gara ha richiamato oltre 400 podisti, un risultato straordinario in una domenica ricca di appuntamenti sportivi. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Trofeo 5 Frantoi a Valenzatico, in tanti alla 46esima edizione