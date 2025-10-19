Trodica Mister Buratti | Servono altri tre punti Lanciamo un segnale al campionato

"È la partita più difficile dell’anno". È quanto dice Roberto Buratti, allenatore del Trodica, in vista del match contro il Montegranaro. "Questa gara – spiega – è un esame di maturità perché dobbiamo acquisire quella continuità nei risultati, riuscendoci diamo un seguito al successo sul K Sport e possiamo vincere il campionato". Il Trodica non potrà contare su Panichelli e sullo squalificato Susic. "Il Montefano – dice il tecnico del Trodica – è una formazione che gioca bene e con una chiara idea di calcio, la formazione di Bilò mette ritmo in mezzo al campo e non ha nulla da perdere". Per il Trodica c’è un’altra esigenza: dare continuità al successo colto a Montecchio". 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

