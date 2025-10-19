Tre gol segnati e terza vittoria consecutiva in campionato per la Roma Primavera, che supera nettamente per 3-0 il Cagliari e da continuità ai risultati positivi con Frosinone e Napoli. Ancora una volta la formazione di Guidi riesce a tenere la porta inviolata dimostrando altri importanti segnali di crescita dopo qualche difficoltà avuta nelle prime giornate. Grazie a questo successo i giovani giallorossi salgono così a quota 16 punti in classifica, restando a due soli punti dalla vetta, momentaneamente occupata dal Genoa. Reti di Sangaré, Della Rocca e Arena. Grazie ad un avvio aggressivo e di qualità la Roma Primavera riesce fin dal primo tempo ad indirizzare la sfida in proprio favore, portandosi in vantaggio al minuto 18 grazie a Sangaré, che raccoglie un cross ed al volo trova la rete. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

© Sololaroma.it - Tris della Roma Primavera, Cagliari battuto 3-0: terzo successo di fila per Guidi