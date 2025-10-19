Tris del Porto Sant’Elpidio pari Azzurra Colli
Sabato ricchissimo di gare dalla Promozione alla Seconda categoria con l’unico match in programma oggi quello dell’ Aurora Treia che riceve il Monticelli. In Eccellenza programma completo oggi con gli occhi puntati sul derby di Montegranaro dove è di scena la Fermana mentre la capolista Ksport cerca riscatto in casa della Fermignanese dopo il primo ko di domenica scorsa. Ecco il quadro completo. Eccellenza. Civitanovese-Sangiustese, Fabriano Cerreto-Matelica, Fermignaese-Ksport Montecchio, Jesina-Tolentino, Urbino-Chiesanuova, Montegranaro.Fermana, Osimana-Uirbania, Trodica-Montefano Promozione B. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
