Trionfo Vittozzi | Lisa torna alla vittoria al Loop One Festival di Monaco di Baviera

19 ott 2025

L'azzurra bissa il successo dello scorso agosto a Blinkfestivalen, in Norvegia. Fuori in batteria l’altra italiana al via, Michela Carrara. Il francese Perrot vince la prova maschile. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

