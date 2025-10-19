Trionfo Vittozzi | Lisa torna alla vittoria al Loop One Festival di Monaco di Baviera
L'azzurra bissa il successo dello scorso agosto a Blinkfestivalen, in Norvegia. Fuori in batteria l’altra italiana al via, Michela Carrara. Il francese Perrot vince la prova maschile. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
