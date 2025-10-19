Trieste trionfo Battocletti alla Corsa dei Castelli | dominio azzurro anche tra gli Under 23

La vicecampionessa olimpica e mondiale vince al rientro sui 10 km, mentre gli U23 italiani festeggiano quattro successi: Fracassini e Gerbeti brillano nelle prove individuali, vittorie anche per le due squadre. È stata una vera festa azzurra alla Corsa dei Castelli di Trieste 2025. Nell’attesa prima uscita dopo le medaglie iridate di Tokyo, Nadia Battocletti ha dominato i 10 km femminili, chiudendo in 32:52 davanti a Joyce Mattagliano (34:03) e Caterina Stenta (35:56). La stella del mezzofondo, argento olimpico e mondiale sui 10.000 metri, si è goduta l’abbraccio del pubblico in piazza Unità d’Italia e ha già rimesso nel mirino i prossimi Europei di cross in Portogallo a dicembre. 🔗 Leggi su Sportface.it