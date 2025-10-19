Triathlon Italia da sogno a Wollongong | Seregni d’argento e Crociani di bronzo alle Finals 2025

Alle World Triathlon Championship Finals in Australia arrivano due medaglie storiche per gli azzurri: Bianca Seregni conferma il suo livello mondiale con un altro argento, mentre Alessio Crociani conquista il bronzo dopo la WTCS di Amburgo. Per l’Italia è un bilancio complessivo di cinque podi tra Elite, Under 23 e Paratriathlon. Un weekend indimenticabile per il triathlon azzurro alle World Triathlon Championship Finals 2025 di Wollongong (Australia). L’Italia torna a casa con due medaglie nella categoria Elite e un bottino complessivo di cinque podi che segnano una pagina di storia per la disciplina. 🔗 Leggi su Sportface.it