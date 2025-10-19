Triathlon Italia da sogno a Wollongong | Seregni d’argento e Crociani di bronzo alle Finals 2025
Alle World Triathlon Championship Finals in Australia arrivano due medaglie storiche per gli azzurri: Bianca Seregni conferma il suo livello mondiale con un altro argento, mentre Alessio Crociani conquista il bronzo dopo la WTCS di Amburgo. Per l’Italia è un bilancio complessivo di cinque podi tra Elite, Under 23 e Paratriathlon. Un weekend indimenticabile per il triathlon azzurro alle World Triathlon Championship Finals 2025 di Wollongong (Australia). L’Italia torna a casa con due medaglie nella categoria Elite e un bottino complessivo di cinque podi che segnano una pagina di storia per la disciplina. 🔗 Leggi su Sportface.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
È già count down per i campionati italiani di Triathlon in programma il 19 ottobre 2025 sul Fargano. - facebook.com Vai su Facebook
Italia da sogno alle World Triathlon Championship Finals: Seregni argento e Crociani bronzo - 1 minuto per la lettura WOLLONGONG (AUSTRALIA) (ITALPRESS) – Impresa per l’Italia alle World Triathlon Championship Finals 2025 in scena a Wollongong. Scrive quotidianodelsud.it
Triathlon, Alessio Crociani terzo a Wollongong nelle Finals delle World Series! Matthew Hauser domina ed è campione del mondo - Alessio Crociani (Fiamme Azzurre) sale sul gradino più basso del podio nella gara riservata alla categoria uomini élite delle World Triathlon Championship ... Riporta oasport.it
Triathlon, doppietta francese nelle gare Junior delle World Championship Finals di Wollongong - Dopo le gare under 23 di ieri, oggi è stata la volta dei Junior per quanto riguarda le World Championship Triathlon Finals 2025 in corso di svolgimento a ... Segnala oasport.it