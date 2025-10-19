Triathlon Finals da sogno per l’Italia | in Coppa del Mondo Seregni è argento e Crociani bronzo
Sono due gli allori messi al collo dagli Azzurri alle Finals della Coppa del Mondo di Triathlon. Bianca Seregni conquista l’argento nella gara femminile, mentre Alessio Crociani conquista il bronzo nella competizione maschile. L’Italia non si sfuggire l’occasione di vincere altre preziose medaglie. E fa doppio bottino in Australia, a Wollongong. Foto WorldTriathlon (da Federazione Italia Triathlon – Facebook) ilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su questo link e seleziona la stellina in alto a destra per seguire la fonte. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it
