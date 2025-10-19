Triathlon Bianca Seregni splendida seconda nelle Finali delle World Series! Lisa Tertsch vince ed è campionessa del mondo
Bianca Seregni (Fiamme Oro) sfiora il colpo grosso e si arrende soltanto alla nuova campionessa del mondo, la tedesca Lisa Tertsch, nelle Finali delle World Triathlon Championship Series 2025, andate in scena a Wollongong, in Australia: l’azzurra bissa il secondo posto della tappa di Alghero, chiude quinta in classifica generale ed entra definitivamente in una nuova dimensione. Nella gara su distanza olimpica (1500 metri a nuoto, 40 km di ciclismo, 10 km di corsa), l’azzurra esce nel gruppetto di testa nel nuoto, non perde contatto nella prima transizione, e poi collabora con le compagne di fuga nella frazione di ciclismo per scavare il solco decisivo che porta un sestetto a giocarsi il successo finale. 🔗 Leggi su Oasport.it
Leggi anche questi approfondimenti
SPINGERE Sarà un weekend molto intenso… Ci sono le World Triathlon Championship Finals a Wollongong! Bianca Seregni è pronta a volare in Australia, ma prima… Motoreeeeeeee #ItaliaTeam Federazione Italiana Triathlon - facebook.com Vai su Facebook
SPINGERE Sarà un weekend molto intenso… Ci sono le World Triathlon Championship Finals a Wollongong! Bianca Seregni è pronta a volare in Australia, ma prima… Motoreeeeeeee #ItaliaTeam @federtriathlon - X Vai su X
Bianca Seregni riscrive la storia del triathlon italiano. Testa a Los Angeles 2028 - A 25 anni, ha gareggiato da protagonista ad una Olimpiade, vinto tre tappe di World Cup, ottenuto il miglior piazzamento di sempre dell'Italia nella Serie Mondiale e si appresta ad affrontare il ... Scrive gazzetta.it
Bianca Seregni, chi è l’atleta olimpionica italiana - Bianca Seregni è una delle più promettenti triatlete italiane del momento, con una carriera già ricca di ... dilei.it scrive
Bianca Seregni in Coppa del Mondo centra il terzo successo stagionale in Giappone - Così è stato per Bianca Seregni, azzurra classe 2000 che a Miyazaki, in Giappone, ha centrato il terzo successo stagionale in World Triathlon Cup. Lo riporta gazzetta.it