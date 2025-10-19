Triathlon Alessio Crociani terzo a Wollongong nelle Finals delle World Series! Matthew Hauser domina ed è campione del mondo

Alessio Crociani (Fiamme Azzurre) sale sul gradino più basso del podio nella gara riservata alla categoria uomini élite delle World Triathlon Championship Finals 2025, disputate a Wollongong, in Australia: l’azzurro cede il passo all’ australiano Matthew Hauser, che vince e si laurea campione del mondo, ed allo spagnolo David Cantero Del Campo, che rimonta nel finale e si prende la piazza d’onore. Matthew Hauser completa la stagione perfetta e, dopo 3 successi nelle tappe stagionali, vince anche le Finals, disputate su distanza olimpica (1500 metri a nuoto, 40 km di ciclismo, 10 km di corsa), e totalizza così il punteggio massimo in classifica: l’Australia torna ad avere un campione del mondo dopo 20 anni, quando riuscì nell’impresa Peter Robertson nel 2005, inoltre Hauser è il primo atleta a laurearsi campione del mondo in casa da quando ci riuscì la statunitense Gwen Jorgensen, iridata nel 2015 a Chicago. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Triathlon, Alessio Crociani terzo a Wollongong nelle Finals delle World Series! Matthew Hauser domina ed è campione del mondo

Argomenti simili trattati di recente

Nuova convocazione in azzurro per Alessio Adornato! Lo studente-atleta Alessio Adornato, alla sua seconda convocazione in maglia azzurra, prenderà parte al raduno della Nazionale italiana di Calcio a 5 in programma a Novarello dal 16 al 20 ottobre. - facebook.com Vai su Facebook

Gigi D'Alessio: "#Napoli? Speriamo di vincere lo scudetto". Poi su #Conte... - X Vai su X

Alessio Crociani: il ragazzo prodigio ora è la bandiera del triathlon italiano - Amburgo non è una città qualunque per i triatleti, la gara della città tedesca è semplicemente unica. gazzetta.it scrive