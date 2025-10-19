I trentatré trentini li conoscono tutti, i cinquencentocinquantacinque ciribiciaccolini in molti meno (anche se sono molti di più). Storia antica e poco conosciuta; molto locale, tra l’alto locale di un posto, vale a dire Milano, dove per tante ragioni il dialetto è diventato marginale. Grazie alla prima nebbia di stagione, e all’intraprendenza di un nostro fotografo che l’ha immortalata, abbiamo avuto l’occasione di riscoprirla, questa filastrocca legata all’Abbazia di Chiaravalle, la cui torre è chiamata Ciribiciaccola. Un nome onomatopeico e dialettale, l’ideale appunto per una canzoncina-scioglilingua come quella che le è stata costruita intorno. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Trentini e ciribiciaccolini