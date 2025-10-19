Trentatrenne trovato morto in un bed and breakfast | l' allarme dato dai titolari indagano i carabinieri Mistero a Parma

Un uomo di 33 anni è stato trovato senza vita all?interno di un bed and breakfast situato in via Fleming, nella prima periferia di Parma. L?allarme è stato dato domenica. 🔗 Leggi su Leggo.it

