Tregua al San Lorenzo gli sponsor pagano gli stipendi El Clarìn

Tregua nella crisi del San Lorenzo, il club di Ezequiel Lavezzi e di papa Francesco. Stipendi pagati ma resta l’ombra del fallimento. Il presidente Moretti resta indagato per corruzione dopo la diffusione di un video in cui appare mentre infila una mazzetta di dollari nella tasca della giacca. Ne parla El Clarin Stipendi pagati al San Lorenzo. Il San Lorenzo ha trovato un minimo di sollievo nella profonda crisi economica che lo attanaglia. Il presidente Marcelo Moretti è ancora sotto inchiesta dopo la diffusione di un video in cui appare mentre riceve una mazzetta di dollari e li infila nella tasca della giacca. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
