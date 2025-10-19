Tregua a rischio a Gaza | accuse reciproche tra Hamas e Israele 11 morti nei raid dell'IDF

Israele lancia una nuova ondata di attacchi contro Hamas a Gaza. Almeno 11 morti nella Striscia, secondo la Difesa civile locale. Secondo media israeliani, miliziani palestinesi avrebbero attaccato l’esercito a Rafah, spingendo l’IDF a rispondere con raid aerei. Netanyahu ha fatto sapere che chiuderà i valichi e sospenderà gli aiuti. Washington teme che l’escalation faccia saltare l’accordo di pace. 🔗 Leggi su Fanpage.it