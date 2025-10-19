Tre pusher arrestati grazie ai cittadini le segnalazioni con l' app YouPol

Nella giornata del 18 ottobre al termine di due diverse operazioni della Polizia sono stati arrestati tre spacciatori di cocaina, individuati ed arrestati grazie alle segnalazioni dei cittadini, anche attraverso l’applicazione Youpol.Si tratta di due tunisini segnalati dai residenti: i due nella. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

