Tre indizi fanno una grande Virtus Imprese con Udine Monaco e Asvel Difesa ed Edwards | è qui la svolta

Una difesa cresciuta, una fisicità che è riuscita a pareggiare quella degli avversari e sopratutto, uno su tutti, un Carsen Edwards semplicemente travolgente: la Virtus e il popolo bianconero possono sognare. Dalla delusione di Parigi al trionfo di Asvel è passata appena una settimana per una Virtus che sembra aver dato una piccola sterzata importante alla propria stagione prima vincendo al supplementare ad Udine, una sfida che sembrava quasi persa, poi battendo nel fortino del PalaDozza una delle grandi dell’ Eurolega, quel Monaco arrivato ad un passo dal titolo nella passata stagione e ulteriormente rinforzatosi, e infine venerdì sera piazzando il primo colpo in trasferta battendo a Lione l’Asvel Villeurbanne. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Tre indizi fanno una grande Virtus. Imprese con Udine, Monaco e Asvel. Difesa ed Edwards: è qui la svolta

