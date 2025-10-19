Tre ciotole la spiegazione del finale del film di Isabel Coixet

Presentato al Toronto International Film Festival e diretto da Isabel Coixet, Tre ciotole si chiude con un finale denso di significato, dove il percorso della protagonista, Marta ( Alba Rohrwacher ), raggiunge la piena consapevolezza di sé e del proprio corpo. La regista spagnola, adattando il romanzo di Michela Murgia, costruisce un epilogo che non parla di morte, ma di trasformazione e continuità. L’accettazione della fine e la scelta del distacco. Dopo la diagnosi di tumore metastatico, Marta comprende che non può più aggrapparsi alla vita di prima. 🔗 Leggi su Cinefilos.it

