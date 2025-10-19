Tre auto coinvolte in incidente nel Palermitano | 5 feriti

Un incidente tra Termini Imerese e Trabia ha coinvolto tre auto. Cinque i feriti trasportati in ospedale, tra loro anche una coppia che tornava dalla festa di matrimonio del proprio figlio. Dieci le persone a bordo di una Renault Clio, una Lancia Ypsilon e una Volkswagen T-Roc. Sono intervenute tre ambulanze del 118, la polizia stradale e i vigili del fuoco del distaccamento di Termini Imerese, che. 🔗 Leggi su Feedpress.me

