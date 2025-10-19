Travolto dall’auto pirata Alla guida senza patente

La tragedia di Terontola continua a dare colpi di scena. L'imprenditore di 40 anni cortonese che il 29 settembre, nel centro di Terontola di Cortona ha travolto con l'auto e ucciso Donato De Carlo di 60 anni e il cane che portava a spasso, senza fermarsi a prestare soccorso era con la patente non rinnovata. Tutti elementi che messi insieme all' omissione di soccorso dopo l'incidente rende la sua posizione ancora più grave. Era lunedì 29 settembre, circa le 20 della sera, quando il cortonese di 60 anni è stato preso in pieno mentre stava attraversando le strisce pedonali, poco dopo l'incrocio che porta alla stazione ferroviaria della frazione.

