Travolti anche i Rangers con uno stellare 47-0
VALORUGBY 47 RANGERS VICENZA 0 VALORUGBY EMILIA: Brisighella (60’ Schiabel); Bruno, Cuminetti, De Villiers (47’ Leituala); Hugo, Casilio (51’ Gherardi); Ruaro, Wagenpfeil (47’ Perez Caffe), Roura; Portillo (54’ Nasove), Schinchirimini; Favre (cap., 47’ D’Amico), Cruz (47’ Bigi), Diaz (51’ Rimpelli). All.: M.Violi. RANGERS VICENZA: Sperandio (cap.); Douglas-Maccari, Castro-Ansaldo, Tavuyara (41’ Pretz), Foroncelli (55’ Vaccaro); Perello-Alvarez, Gregorio (Panunzi); Vunisa (41’ Gritti), Trambaiolo, Ferrari; Gomez (60’ Mirenzi), Sottana; Avila-Recio (49’ Leso, 74’ Avila-Recio), Ferrara (55’ Franchetti), Fioravanzo (69’ Zago). 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Travolti anche i Rangers con uno stellare 47-0 - Serie A Elite, al Mirabello arriva un altro successo per i Diavoli granata. Si legge su ilrestodelcarlino.it