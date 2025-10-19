Travolta dal treno tragedia vicino alla stazione

Tragedia sui binari nel tardo pomeriggio di ieri, sabato, a Fano. Una donna, di cui fino alla serata di ieri non erano ancora note le generalità, è stata investita da un treno Frecciarossa poco dopo le 19, lungo la linea Adriatica. II luogo dell’investimento risulta a circa un chilometro dalla stazione di Fano, in direzione sud, verso Marotta. Secondo le prime informazioni, il corpo della vittima sarebbe rimasto incastrato nella parte frontale della locomotiva. La circolazione ferroviaria è stata immediatamente sospesa in entrambe le direzioni, con pesanti ripercussioni sul traffico lungo l’asse Bologna–Ancona. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Travolta dal treno, tragedia vicino alla stazione

