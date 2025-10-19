Travaglio sul Nove | Attentato a Ranucci è contro la libertà di stampa? No contro di lui e Report perché fa il giornalista per davvero

L’attentato contro Sigfrido Ranucci è un attacco contro la libertà di stampa? “No, è un attentato contro di lui e contro Report. Io sento mitomani che vanno in giro a dire: ‘avrei potuto esserci io’, ecco difficilmente..”. Così Marco Travaglio ad Accordi&Disaccordi, il talk condotto da Luca Sommi sul Nove su quanto accaduto la sera di giovedì 16 ottobre davanti all’abitazione del conduttore di Report. “Se tutti facessero il giornalista come lo fa Ranucci, fare un attentato sarebbe folle. Nel senso che non basterebbe ammazzare né intimidirne uno solo. Bisognerebbe intimidirli tutti. – ha spiegato il direttore del Fatto Quotidiano – Invece il fatto che in Italia quelli che fanno i giornalisti per davvero come Ranucci siano così pochi al punto che li conosciamo tutti per nome, cognome, come ormai conosciamo per nome cognome i magistrati che fanno il loro mestiere fino in fondo, è il fattore che li isola. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

