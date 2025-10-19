Trattore si ribalta a Loro Ciuffenna soccorso l’autista con l’elisoccorso Pegaso

Nel tardo pomeriggio di ieri i Vigili del Fuoco del Comando di Arezzo sono intervenuti nel Comune di Loro Ciuffenna per un incidente che ha coinvolto un mezzo agricolo ribaltatosi. L’autista del trattore è stato soccorso sul posto dai Vigili del Fuoco insieme al personale sanitario del 118. Dopo essere stato stabilizzato, l’uomo è stato affidato all’equipaggio dell’elisoccorso Pegaso per il trasporto in ospedale. I Vigili del Fuoco hanno poi provveduto a mettere in sicurezza il mezzo agricolo per evitare ulteriori pericoli. L’intervento si è concluso poco dopo le 19.00. L'articolo proviene da Arezzo News - L'Ortica. 🔗 Leggi su Lortica.it © Lortica.it - Trattore si ribalta a Loro Ciuffenna, soccorso l’autista con l’elisoccorso Pegaso

