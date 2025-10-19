Trappola Luzzara per la regina Montecchio
Trappola derby per la regina Montecchio. Nella domenica del calcio dilettanti (ore 15.30), i giallorossi di mister Mauro Ghillani difendono lo scettro del girone A di Promozione nella sfida del "Compagnoni" contro un Luzzara deciso a risalire la china per entrare nella zona play-off. Debutto casalingo tutto in salita per mister Mauro Reggiani nella sua nuova avventura sulla panchina del Vezzano che attende la corazzata Colorno, seconda della classe, costruita in estate per ritornare subito nella Serie A dei Dilettanti; nei reggiani gradito rientro da squalifica del regista Mauro Piermattei. Insegue il terzo hurrà in stecca il BibbianoSan Polo che viaggia sul neutro di Quattro Castella per incrociare il Monticelli. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
