Tramvia i getti per la sede tranviaria arrivano anche in viale Matteotti

Firenzetoday.it | 19 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Procedono i lavori di realizzazione della linea tranviaria per Bagno a Ripoli. La scorsa notte è stato effettuato il ribaltamento del cantiere delle sistemazioni urbanistiche in viale Matteotti (cantiere B1): da ieir mattina nel tratto tra piazza Isidoro del Lungo e piazzale Donatello le. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

Immagine generica

Argomenti simili trattati di recente

tramvia getti sede tranviariaTramvia: da lunedì sera i getti arrivano anche in viale Matteotti - Nuova fase dei lavori PNRR di Publiacqua in via dei Bastioni e allacci in via del Pianerettolo e piazza del Crocifisso ... Lo riporta nove.firenze.it

Tramvia per Bagno a Ripoli: nuovi lavori tra viale Giannotti, Villamagna e piazza Piave - Dopo l’avvio della cantierizzazione nel primo tratto di viale Matteotti, tra via La Marmora e via Cherubini, con ... Segnala 055firenze.it

Tramvia: da martedì la nuova fase dei lavori in viale Giovine Italia - Da lunedì sera l’asfaltatura di via Villamagna e la prosecuzione della posa di binari in viale Giannotti Procedono i lavori per la realizzazione della linea tranviaria per Bagno a Ripoli. Lo riporta nove.firenze.it

Cerca Video su questo argomento: Tramvia Getti Sede Tranviaria