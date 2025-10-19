Tramvia i getti per la sede tranviaria arrivano anche in viale Matteotti
Procedono i lavori di realizzazione della linea tranviaria per Bagno a Ripoli. La scorsa notte è stato effettuato il ribaltamento del cantiere delle sistemazioni urbanistiche in viale Matteotti (cantiere B1): da ieir mattina nel tratto tra piazza Isidoro del Lungo e piazzale Donatello le. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it
#TramviaFI - Procedono i lavori per la realizzazione della linea tranviaria per Bagno a Ripoli. Lunedì 6 ottobre è in programma una nuova tranche della posa dei binari in viale Giannotti. Si inizia con i getti del calcestruzzo per i quali fino al 10 ottobre in orari - X Vai su X
Proseguono i lavori per la nuova linea tramviaria verso Bagno a Ripoli. In viale Giannotti entriamo in una fase importante con la posa di un nuovo tratto di binari. Dal 6 al 10 ottobre, in orario notturno (21-3), sono previsti i getti di calcestruzzo necessari per la Vai su Facebook
Tramvia: da lunedì sera i getti arrivano anche in viale Matteotti - Nuova fase dei lavori PNRR di Publiacqua in via dei Bastioni e allacci in via del Pianerettolo e piazza del Crocifisso ... Lo riporta nove.firenze.it
Tramvia per Bagno a Ripoli: nuovi lavori tra viale Giannotti, Villamagna e piazza Piave - Dopo l’avvio della cantierizzazione nel primo tratto di viale Matteotti, tra via La Marmora e via Cherubini, con ... Segnala 055firenze.it
Tramvia: da martedì la nuova fase dei lavori in viale Giovine Italia - Da lunedì sera l’asfaltatura di via Villamagna e la prosecuzione della posa di binari in viale Giannotti Procedono i lavori per la realizzazione della linea tranviaria per Bagno a Ripoli. Lo riporta nove.firenze.it