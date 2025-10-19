Tragico schianto nella notte ad Asiago morti tre ventenni
(Adnkronos) – Tre ventenni sono morti e un altro ha riportato gravissime ferite alla testa e al torace mentre un quinto è rimasto illeso: questo il bilancio di un incidente avvenuto nella notte ad Asiago, in provincia di Vicenza. L’auto su cui viaggiavano i cinque ragazzi infatti si sarebbe schiantata, intorno alle 3.30 di stanotte, . 🔗 Leggi su Ildifforme.it
Leggi anche questi approfondimenti
Manuel Fieramosca, scomparso nel tragico schianto mentre andava al lavoro. Santilli: grande dolore - facebook.com Vai su Facebook
Vicenza, schianto nella notte ad Asiago: morti tre ventenni - L'auto con a bordo tutti i giovani si è schiantata contro la fontana posta al centro di una rotatoria. Riporta tg24.sky.it
Asiago, schianto nella notte. Morti 3 giovani - Tre ragazzi che hanno perso la vita ad Asiago, nella notte tra sabato e domenica. Si legge su altovicentinonline.it
Incidente nella notte ad Asiago, morti tre ventenni: due feriti - 30, quando un’auto con a bordo cinque ragazzi è finita fuori controllo finendo contro ... Riporta livesicilia.it